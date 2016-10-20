Трое бойцов ранены в зоне АТО за сутки – штаб

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Четверг, 20 октября 2016, 12:46

Трое военных получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции в сутки.

Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, трое получили ранения", - сказал полковник.

Как уточнил Лысенко в комментарии "Украинской правде", эти санитарные потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Авдеевке (2 раненых бойцов) и Водяном – 1.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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