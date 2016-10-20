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Троє бійців отримали поранення в зоні АТО за добу – штаб

Четвер, 20 жовтня 2016, 12:46

Троє військових зазнали поранень у зоні проведення антитерористичної операції за добу.

Про це на традиційному брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, троє отримали поранення", – сказав полковник.

Як уточнив Лисенко в коментарі "Українській правді", цих санітарних втрат сили АТО зазнали в результаті ворожих обстрілів в Авдіївці (2 поранених бійців) та Водяному – 1.

Валентина Романенко, УП

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Теми: АТО
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