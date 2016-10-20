В Норвегии задержали российского неонациста, воевавшего на Донбассе
В Норвегии задержали 29-летнего боевика, гражданина России Яна Петровского, который воевал на стороне пророссийских боевиков на Донбассе в так называемом батальоне "Русич".
Об этом пишет норвежское издание NRK.
Указывается, что Петровский живет в Норвегии с 2004 года. Он был замечен в связях с правым средой в восточной части страны.
Как пишет издание, после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году Петровский ездил на Донбасс, где принимал участие в боях на стороне пророссийских боевиков.
Его задержали во вторник вечером. В полиции утверждают, что Петровского задержали на основании Закона об иммиграции.
Указывается, что гражданин России потерял право на пребывание в Норвегии, поскольку представляет угрозу норвежской власти. Его задержание прошло мирно.
Сейчас силовики решают, высылать ли Петровского в Россию и, готова ли Россия судить его.
Защитник Петровского заявил, что это задержание является "политическим преследованием".
Как известно, батальоном "Русич" руководил российский неонацист Алексей Мильчаков.
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