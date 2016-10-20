В Норвегии задержали российского неонациста, воевавшего на Донбассе

В Норвегии задержали 29-летнего боевика, гражданина России Яна Петровского, который воевал на стороне пророссийских боевиков на Донбассе в так называемом батальоне "Русич".

Об этом пишет норвежское издание NRK.

Указывается, что Петровский живет в Норвегии с 2004 года. Он был замечен в связях с правым средой в восточной части страны.

Как пишет издание, после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году Петровский ездил на Донбасс, где принимал участие в боях на стороне пророссийских боевиков.

Ян Петровский Фото: NRK

Его задержали во вторник вечером. В полиции утверждают, что Петровского задержали на основании Закона об иммиграции.

Указывается, что гражданин России потерял право на пребывание в Норвегии, поскольку представляет угрозу норвежской власти. Его задержание прошло мирно.

Ян Петровский (справа) ФОТО: NRK

Сейчас силовики решают, высылать ли Петровского в Россию и, готова ли Россия судить его.

Защитник Петровского заявил, что это задержание является "политическим преследованием".

Как известно, батальоном "Русич" руководил российский неонацист Алексей Мильчаков.