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У Норвегії затримали російського неонациста, який воював на Донбасі

Четвер, 20 жовтня 2016, 13:42

У Норвегії затримали 29-річного бойовика, громадянина Росії Яна Петровського, який воював на стороні проросійських бойовиків на Донбасі у так званому батальйоні "Русич".

Про це пише норвезьке видання NRK.

Вказується, що Петровський живе у Норвегії з 2004 року. Він був помічений у зв'язках із правим середовищем у східній частині країни.

 
Ян Петровський
Фото: NRK.

Як пише видання, після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році, Петровський їздив на Донбас, де брав участь у боях на боці проросійських бойовиків.

Його затримали у вівторок увечері. В поліції стверджують, що Петровського затримали на підставі Закону про імміграцію.

 
ФОТО: NRK.

Вказується, що громадянин Росії втратив право на перебування в Норвегії, оскільки являє загрозу норвезькій владі. Його затримання пройшло мирно.

Наразі силовики вирішують, чи висилати Петровського до Росії й чи готова Росія ув'язнити його.

Захисник Петровського заявив, що це затримання є "політичним переслідуванням".

Як відомо, батальйоном "Русич" керував російський неонацист Олексій Мільчаков.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасНорвегіяАТО
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