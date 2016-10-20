У Норвегії затримали російського неонациста, який воював на Донбасі

У Норвегії затримали 29-річного бойовика, громадянина Росії Яна Петровського, який воював на стороні проросійських бойовиків на Донбасі у так званому батальйоні "Русич".

Про це пише норвезьке видання NRK.

Вказується, що Петровський живе у Норвегії з 2004 року. Він був помічений у зв'язках із правим середовищем у східній частині країни.

Ян Петровський Фото: NRK.

Як пише видання, після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році, Петровський їздив на Донбас, де брав участь у боях на боці проросійських бойовиків.

Його затримали у вівторок увечері. В поліції стверджують, що Петровського затримали на підставі Закону про імміграцію.

ФОТО: NRK.

Вказується, що громадянин Росії втратив право на перебування в Норвегії, оскільки являє загрозу норвезькій владі. Його затримання пройшло мирно.

Наразі силовики вирішують, чи висилати Петровського до Росії й чи готова Росія ув'язнити його.

Захисник Петровського заявив, що це затримання є "політичним переслідуванням".

Як відомо, батальйоном "Русич" керував російський неонацист Олексій Мільчаков.