Рада приняла совместную с Польшей декларацию памяти и солидарности

Верховная Рада приняла совместную с польским сеймом декларацию памяти и солидарности.

За это проголосовали 243 депутата.

Представляя документ, председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что польский сейм будет голосовать за этот же документ одновременно с украинским парламентом и заявил, что эта декларация является ответом на российскую агрессию против Украины, Польши и всего западного мира.

В декларации подчеркивается, что обе страны пережили трагедии из-за имперской политики России, в частности – из-за пакта Молотова-Риббентропа, который привел к началу Второй мировой войны и оккупации Польши нацистской Германией и Советским Союзом в сентябре 1939 года.

Также документ осуждает нынешнюю оккупацию Россией территорий Украины и подчеркивает необходимость борьбы за их освобождение.

Ранее предполагалось, что сеймас Литвы также синхронно проголосует за этот документ, однако, по словам председателя комитета Рады по иностранным дело Анны Гопко, сейчас полномочия действующего сеймаса закончились, а новоизбранный приступит к работе лишь во второй половине декабря.

Ожидается, что после этого Литва проголосует за этот документ. Сейчас из-за неголосования Литвы из текста было удалено упоминание о ней.

Текст до этого редактирования выглядел следующим образом:

Также Гопко заявила, что принятие этого документа положительно повлияет на последующее развитие политики ЕС в отношении России.

В свою очередь экс-министр иностранных дел, депутат от "Батькивщины" Борис Тарасюк заявил, что эта декларация нейтрализует постановления, принятые польскими властями в июле о признании геноцида поляков со стороны украинских националистов в середине 20 века.

Олег Шанковский, УП