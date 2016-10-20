НАБУ просят проверить причастность депутата НФ к портовой "афере"

Депутат БПП Сергей Лещенко просит Национальное антикоррупционное бюро проверить причастность депутата от "Народного фронта" Сергея Фаермарка к махинации с тендером на работы для порта "Южный".

Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде.

"На днях был объявлен победитель тендера на проведение дноуглубительных работ в порту "Южный". Победителем тендера стала компания, которая называется Jan De Nul. На первый взгляд может показаться, что это международная компания – и действительно: одним из акционеров этой фирмы Jan De Nul Украина является бельгийское предприятие", – сказал Лещенко.

"Но контрольный пакет этого предприятия принадлежит двум кипрским оффшорам. Более того, эти кипрские оффшоры зашли в состав украинского предприятия Jan De Nul Украина во время проведения тендера", – сообщил он.

"Уже во время проведения тендера у предприятия, которое выиграло этот тендер на почти миллиард гривен, появился новый директор. И этим директором оказался помощник народного депутата от "Народного фронта" Сергея Фаермарка", – добавил депутат.

Лещенко подчеркнул, что речь идет об "одном из крупнейших тендеров этого политического сезона – сумма в 1 миллиард гривен поражает".

"Этого человека, господина Фаермарка, называют одним из "смотрящих" за администрацией морских портов Украины", – сказал он.

"В моем распоряжении есть документы, которые указывают на то, что предприятие, которое было признано победителем тендера, на самом деле не предложило лучшую, самую низкую цену. В частности, у меня есть письмо, жалоба от действительно голландского предприятия, которое на 100% принадлежит голландской международной компании Van Oord, где они утверждают, что они предложили на 90 миллионов гривен более низкую цену для проведения этих же дноуглубительных работ в порту "Южный", – заявил Лещенко.

"Но они были выброшены из этого тендера, а миллиард отдали компании с непонятными конечными бенефициарами, отдали компании, директор которой является помощником депутата от "Народного фронта", – добавил он.

Депутат подчеркнул, что госказна недополучит деньги из-за этого.

"Шлю запрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины для того, чтобы они проверили причастность народного депутата к этой афере, – чтобы они проверили, почему на 100% голландское предприятие, которое предложило те же работы на 90 миллионов гривен дешевле, было выброшено из тендера, который проходил под патронатом министерства, которое так же входит в политическую квоту "Народного фронта", – заявил Лещенко.

Алена Рощенко, УП