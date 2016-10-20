НАБУ просят проверить причастность депутата НФ к портовой "афере"

00
1
Четверг, 20 октября 2016, 15:09

Депутат БПП Сергей Лещенко просит Национальное антикоррупционное бюро проверить причастность депутата от "Народного фронта" Сергея Фаермарка к махинации с тендером на работы для порта "Южный".

Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде.

"На днях был объявлен победитель тендера на проведение дноуглубительных работ в порту "Южный". Победителем тендера стала компания, которая называется Jan De Nul. На первый взгляд может показаться, что это международная компания – и действительно: одним из акционеров этой фирмы Jan De Nul Украина является бельгийское предприятие", – сказал Лещенко.

"Но контрольный пакет этого предприятия принадлежит двум кипрским оффшорам. Более того, эти кипрские оффшоры зашли в состав украинского предприятия Jan De Nul Украина во время проведения тендера", – сообщил он.

"Уже во время проведения тендера у предприятия, которое выиграло этот тендер на почти миллиард гривен, появился новый директор. И этим директором оказался помощник народного депутата от "Народного фронта" Сергея Фаермарка", – добавил депутат.

Лещенко подчеркнул, что речь идет об "одном из крупнейших тендеров этого политического сезона – сумма в 1 миллиард гривен поражает".

"Этого человека, господина Фаермарка, называют одним из "смотрящих" за администрацией морских портов Украины", – сказал он.

"В моем распоряжении есть документы, которые указывают на то, что предприятие, которое было признано победителем тендера, на самом деле не предложило лучшую, самую низкую цену. В частности, у меня есть письмо, жалоба от действительно голландского предприятия, которое на 100% принадлежит голландской международной компании Van Oord, где они утверждают, что они предложили на 90 миллионов гривен более низкую цену для проведения этих же дноуглубительных работ в порту "Южный", – заявил Лещенко.

"Но они были выброшены из этого тендера, а миллиард отдали компании с непонятными конечными бенефициарами, отдали компании, директор которой является помощником депутата от "Народного фронта", – добавил он.

Депутат подчеркнул, что госказна недополучит деньги из-за этого.

"Шлю запрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины для того, чтобы они проверили причастность народного депутата к этой афере, – чтобы они проверили, почему на 100% голландское предприятие, которое предложило те же работы на 90 миллионов гривен дешевле, было выброшено из тендера, который проходил под патронатом министерства, которое так же входит в политическую квоту "Народного фронта", – заявил Лещенко.

Алена Рощенко, УП

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.243.---Evgen Loyko20.10.2016 15:46
О, опять знаменитое "у меня есть документы"!) А по Саакашвили у Лещенко нет документов? Или по Григоришину?)
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Глава Европарламента: режим антироссийских санкций сохранится
Сенат Чехии требует от РФ вернуть Украине границу – Геращенко
НАПК отказалось от внесения изменений в формы е-декларирования
У Корбана прошли обыски
Все новости
Музыка

На основе проекта "Как звучит Украина" создали сервис украинской музыки

Гастро-новости

Новые заведения Киева