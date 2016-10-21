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The Economist изобразил на обложке Путина в адском образе

Пятница, 21 октября 2016, 12:55

Влиятельное британское издание The Econimist в пятницу выдало новый номер, на обложке его изображен президент РФ Владимир Путин в зловещем темном образе с красными истребителями вместо зрачков.

На обложке также написано слово "Путинизм". Номер содержит раздел о России, который состоит из шести статей: "Внутри медведя", "Молоко без коровы", "Колеса в колесах", "Туман войны", "Расскажи мне о Жанне д'арк" и "Берегите Россию".

 

Статьи критические в отношении нынешней политики Путина и отмечают его авторитарный стиль правления. В частности, материал "Колеса в колесах" начинается с тезиса Федора Достоевского из "Братьев Карамазовых" о том, что для покорения людей необходимы три вещи: тайна, чудо и авторитет. "Мистер Путин справился со всеми тремя", – пишут британские журналисты.

Украинская правда

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Темы: ПутинСМИ
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