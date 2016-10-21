Хуг рассказал, что изменилось за месяц после рамочного соглашения

Обе стороны конфликта на Донбассе со дня заключения соглашения о разведении продемонстрировали серьезное отношение к этому процессу.

Об этом в пятницу заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга.

Он напомнил, что ровно месяц назад было подписано рамочное соглашение о разведении сил в трех районах.

"Наши команды на местах ежедневно пытаются осуществлять мониторинг на трех участках разведения и мы наблюдали реальные усилия, направленные на разведение сил. Мы видели, как демонтировали позиции в районе Золотого и Первомайска, как военные упаковывались, как сворачивали технику и вывозили из районов", - сказал он.

"Мы также видели проведения некоторых работ по разминированию. Все это говорит, что стороны действительно понимают, что близость размещения сторон и уровень насилия тесно связан. Стороны четко продемонстрировали свое серьезное отношение к процессу разведения. Также они продемонстрировали свою способность к разведению сил и средств", - отметил Хуг.

По его словам ценным является то, что в начале учебного года "оружие затихло, хотя бы и на одну ночь".

В то же время он отметил, что через месяц после подписания соглашения, СММ имело лишь ограниченный доступ к местам разведения. По словам Хуга стороны отказываются провести разминирование на этих территориях.

Он отметил, что на линии разграничения наблюдателей ОБСЕ постоянно ограничивают в передвижении.

"Динамика на местах достаточно сложная. Существует много факторов неуверенности. Период относительного покоя и надежды после того, как стороны возобновили свои обязательства по соблюдению режима прекращения огня в начале учебного года завершается, и насилие может внезапно вспыхивать и перекидываться на другие географические зоны", - сказал он.

"Эскалация ситуации Мариуполя подпадает под этот сценарий", - добавил Хуг.

Как известно, 21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

Представитель Украины по вопросам безопасности на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил, что на разведение сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском на Донбассе стороны выделили 13 дней.

Разведение пока не произошло в Станице Луганской.

Александр Шумилин, УП