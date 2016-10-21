Хуг розповів, що змінилося за місяць після рамкової угоди

Обидві сторони конфлікту на Донбасі від часу укладання угоди про розведення продемонстрували серйозне ставлення до цього процесу.

Про це у п'ятницю заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час брифінгу.

Він нагадав, що рівно місяць тому було підписано рамкову угоду про розведення сил у трьох районах.

"Наші команди на місцях щодня намагаються здійснювати моніторинг на трьох ділянках розведення і ми спостерігали реальні зусилля, спрямовані на розведення сил. Ми бачили, як демонтували позиції в районі Золотого і Первомайська, як військові пакувалися, як згортали техніку та вивозили з районів", - сказав він.

"Ми також бачили проведення деяких робіт з розмінування. Все це говорить, що сторони дійсно розуміють, що близькість розміщення сторін та рівень насильства тісно пов'язаний. Сторони чітко продемонстрували своє серйозне ставлення до процесу розведення. Також вони продемонстрували свою спроможність до розведення сил і засобів", - зазначив Хуг.

За його словами цінним є те, що на початку навчального року "зброя затихла, хоча б і на одну ніч".

Водночас він зазначив, що через місяць після підписання угоди, СММ мав лише обмежений доступ до місць розведення. За словами Хуга сторони відмовляються провести розмінування на цих територіях.

Він наголосив, що на лінії розмежування спостерігачів ОБСЄ постійно обмежують в пересуванні.

"Динаміка на місцях досить складна. Існує багато факторів невпевненості. Період відносного спокою та надії після того, як сторони відновили свої зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню на початку навчального року завершується і насильство може раптово спалахувати та перекидатися на інші географічні зони", - сказав він.

"Ескалація ситуації біля Маріуполя підпадає під цей сценарій", - додав Хуг.

Як відомо, 21 вересня у Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів.

Представник України з питань безпеки на переговорах у Мінську Євген Марчук заявив, що на розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому й Петровському на Донбасі сторони виділили 13 днів.

Наразі розведення не відбулося у Станиці Луганській.

Олександр Шумілін, УП