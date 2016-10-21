МИД осудил отказ России передать Украине Кольченко и Сенцова

Министерство иностранных дел Украины осудило решение российской стороны о невозможности передачи на родину незаконно осужденных украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном МИД в пятницу вечером.

"Несмотря на наличие в личных делах Олега Сенцова и Александра Кольченко паспортов граждан Украины, а также официальные заявления во время судебных заседаний, что они никогда не обращались и не собираются обращаться в российские органы для оформления российского гражданства и российских документов, поскольку являются гражданами Украины, российская сторона не признает украинского гражданства наших соотечественников", - говорится в сообщении.

МИД Украины категорически отвергает аргументацию России по автоматическому приобретению гражданства РФ Сенцовым и Кольченко в порядке, определенном так называемым "Договором о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов от 21 марта 2014 года", так как этот документ противоречит императивным нормам общего международного права является ничтожным.

По мнению дипломатов, действия российской стороны по распространению гражданства РФ на украинцев, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, является грубым нарушением норм и принципов международного гуманитарного права.

МИД Украины в очередной раз подчеркнул, что крымчане, которые добровольно не подавали ходатайство о получении иностранного гражданства, являются исключительно гражданами Украины и не могут признаваться ни гражданами Российской Федерации, ни лицами с множественным гражданством.

"Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны прекратить незаконные действия по принудительному признанию Олега Сенцова и Александра Кольченко российскими гражданами, а также обеспечить их безусловное освобождение и возвращение в Украину", - отмечается в заявлении.

Как известно, Россия отказалась выдать Украине заключенных в РФ крымчан Александра Кольченко и Олега Сенцова, так как считает их гражданами РФ.

Украинская правда