Луценко готовится до конца года передать в суд большое дело против Януковича

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Суббота, 22 октября 2016, 11:56

Генпрокурор Юрий Луценко собирается до конца года передать в суд большое дело в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом он заявил в субботу на брифинге в Национальной академии прокуратуры в Киеве.

"Моя цель до конца этого года передать в суд большое дело Януковича и его преступной организации", - сказал Луценко.

"Мы передадим все эпизоды - развал украинской армии, развал СБУ, развал украинской информационной безопасности, хищения из корыстных побуждений (Межигорье, Сухолучье), уничтожение экономической безопасности страны, переход на сторону врага и содействие ему в оккупации территории Украины - это будет огромное дело на тысячи-тысячи томов", - рассказал генпрокурор.

По его словам, только по эпизоду о Межигорье насчитывается полторы тысячи томов дела.

Луценко заявил, что "несмотря на инертность системы", сделает все, чтобы передать дело в суд в этом году.

"Скажу откровенно, многие мои коллеги говорят о невозможности такого действия. В частности, руководитель департамента спецрасследований по Майдану (Сергей Горбатюк - УП) заявляет о неготовности передать обвинительные акты против Януковича, Захарченко, Якименко и т.д. Тем не менее, я буду делать, в том числе, организационные шаги для того, чтобы эта общественно поставленная передо мной задача законно была решена в этом году", - отметил Луценко.

"В данном случае прошу с пониманием относиться к любым моим шагам... Речь не идет об отставке господина Горбатюка, но я буду делать все необходимое, чтобы это дело пошло в суд", - сказал генпрокурор.

Украинская правда

Темы: Луценко Янукович
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Комментарии — 3
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IP: 41.178.6.---Alex191722.10.2016 13:15
С нашей ручной прокуратуры не только украинцы, но и весь мир смеется, неужели они не понимают, что люди все видят кого берут и когда, что все настоящие коррупционеры живут припеваючи, имея офшоры, бизнес и заводы в России, что страной правит криминал и олигархи, а Королева, оказывается агент Кремля, повеселили!
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IP: 41.178.6.---Naim22.10.2016 13:03
А когда будет садить Ахметова, Бойка, Лукаш, Колесникова и других, конфискоаывать дворцы Клюевых или у нас судят только тех, кому дали выехать? А Сеню и его кодло когда посадят по материалам Гордиенко?
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IP: 91.197.171.---fes421422.10.2016 13:01
Ага. Як обіцяв завершити справу Майдану у вересні. Ну а брехня, що вже напоготові подання на кілька депутатів - то вже дрібниці.
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