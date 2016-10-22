РФ должна обеспечить постоянный доступ консула и представителей МККК к Сенцову

РФ должна обеспечить постоянный доступ украинского консула и представителей Международного Комитета Красного Креста к незаконно осужденному в РФ украинскому кинорежиссеру и активисту Олегу Сенцову.

Об этом 22 октября заявил замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

По словам Петухова, консул и представители МККК должны быть допущены к Сенцову "для контроля за его состоянием здоровья и обеспечения личной безопасности".

"После вчерашней огласки Олега перевели в ШИЗО на 15 суток. Его сестра пишет о вероятном применении к нему пыток. Пытки запрещены Европейской Конвенцией по правам человека, стороной которой является и Россия. Ни при каких обстоятельствах человек не может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", - отметил Петухов.

Как известно, ранее Россия отказалась выдать Сенцова Украине, поскольку считает его гражданином РФ.

Украинская правда