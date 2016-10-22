РФ должна обеспечить постоянный доступ консула и представителей МККК к Сенцову

169 просмотров
0
Суббота, 22 октября 2016, 16:37

РФ должна обеспечить постоянный доступ украинского консула и представителей Международного Комитета Красного Креста к незаконно осужденному в РФ украинскому кинорежиссеру и активисту Олегу Сенцову. 

Об этом 22 октября заявил замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

По словам Петухова, консул и представители МККК должны быть допущены к Сенцову "для контроля за его состоянием здоровья и обеспечения личной безопасности".

"После вчерашней огласки Олега перевели в ШИЗО на 15 суток. Его сестра пишет о вероятном применении к нему пыток. Пытки запрещены Европейской Конвенцией по правам человека, стороной которой является и Россия. Ни при каких обстоятельствах человек не может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", - отметил Петухов.

Как известно, ранее Россия отказалась выдать Сенцова Украине, поскольку считает его гражданином РФ.

Украинская правда

Темы: Сенцов Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сенцова, которого не выдали Украине, перевели в штрафной изолятор 22 октября 2016, 15:36
Сенцова и Кольченко попробуют обменять на россиян – росСМИ 22 октября 2016, 09:59
МИД осудил отказ России передать Украине Кольченко и Сенцова 21 октября 2016, 22:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сенцова, которого не выдали Украине, перевели в штрафной изолятор
Украина просит Россию передать Чирния
Украинка взяла "золото" на чемпионате Европы по велотреку
У Путина заявили, что "нормандская четверка" не нашла общего языка
Все новости
спорт

Как любитель будет представлять страну на Чемпионате мира

Космос

Астрономы "нарисовали" самую детальную карту Млечного Пути