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Сенцова, якого не видали Україні, перевели в штрафний ізолятор

Субота, 22 жовтня 2016, 15:36
Сенцова, якого не видали Україні, перевели в штрафний ізолятор

Засудженого в Росії українця Олега Сенцова перевели в штрафний ізолятор.

Про це повідомила в суботу в Facebook сестра Сенцова Наталія Каплан.

Вона також припустила, що там до нього можуть застосовуватися тортури.

В ефірі каналу "112 Україна" Каплан повідомила, що Сенцова перевели в штрафний ізолятор на 15 діб і інших подробиць вона не знає.

Як відомо, Росія відмовилася видати Україні Сенцова, бо вважає його громадянином РФ.

Раніше омбудсмен Росії визнала, що Кольченко і Сенцов є громадянами України. При цьому російська сторона заявила, що у них є і громадянство РФ, оскільки вони в установлені терміни "офіційно не заявили про відмову від російського громадянства", але й "не зверталися із заявою на оформлення російських паспортів і, відповідно, даних паспортів не отримували".

Як відомо, 7 квітня Мін'юст України повідомив, що звернувся до Росії з проханням видати Сенцова та інших.

Мін'юст Росії доручив тюремній службі підготувати документи для вирішення питання про передачу Україні чотирьох засуджених, включаючи Сенцова, для подальшого відбування покарання на Батьківщині.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Кольченка російський суд також визнав винним в участі у терористичному угрупованні, співучасті в терористичному акті і засудив до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. 

Українська правда

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Теми: СенцовРосія
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