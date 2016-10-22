Сенцова, якого не видали Україні, перевели в штрафний ізолятор

Засудженого в Росії українця Олега Сенцова перевели в штрафний ізолятор.

Про це повідомила в суботу в Facebook сестра Сенцова Наталія Каплан.

Вона також припустила, що там до нього можуть застосовуватися тортури.

В ефірі каналу "112 Україна" Каплан повідомила, що Сенцова перевели в штрафний ізолятор на 15 діб і інших подробиць вона не знає.