РФ має забезпечити постійний доступ консула та представників МКЧХ до Сенцова

РФ має забезпечити постійний доступ українського консула та представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до незаконно засудженого в РФ українського кінорежисера та активіста Олега Сенцова.

Про це 22 жовтня заявив заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов.

За словами Пєтухова, консул та представники МКЧХ мають бути допущені до Сенцова "для контролю за його станом здоров'я та забезпечення особистої безпеки".

"Після вчорашнього розголосу Олега перевели в ШІЗО на 15 діб. Його сестра пише про вирогідність застосування до нього тортур. Тортури заборонені Європейською Конвенцією з прав людини, стороною якої є і Росія. За жодних обставин людина не може бути піддана тортурам, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню", - зазначив Пєтухов.

Як відомо, раніше Росія відмовилася видати Сенцова Україні, бо вважає його громадянином РФ.

Українська правда