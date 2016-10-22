В Крыму провели олимпиады по крымскотатарскому и украинскому языкам

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Суббота, 22 октября 2016, 17:23

В оккупированном Крыму провели олимпиады по крымскотатарскому и украинскому языкам.

Как сообщает пресс-служба "министерства молодежи и спорта" подконтрольного Кремлю правительства Крыма, эти мероприятия прошли в рамках российской олимпиады школьников и студентов, пишет "Крым.Реалии".

В ведомстве отметили, что этот конкурс, организованный российским министерством науки и Казанским федеральным университетом, в Крыму провели впервые.

В олимпиаде приняли участие более 250 школьников 10-11 классов и студентов ВУЗов.

Накануне архиепископ Симферопольский и Крымский Климент на мероприятии по вопросу аннексированного Крыма в рамках осенней сессии ПАСЕ заявил, что в Крыму под угрозой уничтожения оказались украинские образование, культура и украиноязычное пространство. Он напомнил о закрытии украинских классов и школ на полуострове.

В Меджлисе и крымскотатарских общественных организациях неоднократно заявляли, что в Крыму после его аннексии Россией даже в национальных школах детей учат на русском языке, крымскотатарские школы не укомплектованы ни учебной литературой, ни пособиями.

Темы: Крым
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