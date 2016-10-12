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В результате обысков в Крыму задержали 5 крымских татар

Среда, 12 октября 2016, 18:09
В результате обысков в Крыму задержали 5 крымских татар

В результате обысков в домах крымских татар в Крыму в среду были задержаны 5 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Лилия Буджурова.

"Сегодня в Крыму после обысков в их домах (где ничего не нашли, кроме религиозной литературы) задержаны еще пятеро крымских мусульман: Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Тимур Абдуллаев, Эмиль Джемадинов и Айдер Салединов", – сообщила она.

Буджурова допустила, что эти люди, как и многие другие задержанные крымские татары, будут объявлены террористами либо участниками организации Хизб ут-Тахрир.

"По пока предварительным данным, в пяти семьях, из которых сегодня увели отцов, растут 17 детей. И они теперь – НАШИ ДЕТИ. До этого момента общественное движение "Бизим балалар" с вашей помощью опекала 47 детей заключенных, пропавших без вести и убитых крымских мусульман. Сегодня их стало больше – 64", – добавила она.

Буджурова также призвала всех неравнодушных помочь опекать этих детей.

Как известно, обыски в среду прошли в пригородах Симферополя, их проводили вооруженные автоматами сотрудники ФСБ России.

Украинская правда

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Темы: Крымкрымские татары
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