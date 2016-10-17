Российские силовики ограбили семьи задержанных крымских татар

При задержании пятерых крымских татар силовики выломали двери, били их и изъяли все наличные деньги в домах, оставив их семьи без средств к существованию.

Об этом рассказали адвокаты задержанных, пишет "Открытая Россия".

При обыске у Эмиля Джемаденова изъяли несколько книг исламского содержания, в том числе Коран в переводе Кулиева, а также мобильный телефон и какие-то брошюры.

У Теймура и Узеира Абдуллаевых изъяли абсолютно все денежные средства — вплоть до десятирублевых монет. Семьи остались совсем без денег. Просьбы адвокатов оставить хотя бы детям на хлеб были проигнорированы.

Особенно жестко задержали Теймура Абдуллаева: когда постучались, он сказал, что идет открывать, а оперативники выломали дверь, после чего нанесли ему несколько ударов, несмотря на отсутствие сопротивления, скрутили его и надели наручники.

Как рассказал Эмиль Курбединов, адвокат Теймура Абдуллаева, оперативные действия проходили с существенными нарушениями. Его не пускали на обыски, поэтому ему пришлось записать видео с привязкой к дому, чтобы потом подать жалобу. Из дома Теймура были изъяты литература, диски и денежные средства — в небольшом количестве, там не какие-то миллионы. Стоит отметить, что огромное количество дисков было найдено на чердаке, который не закрывается, а территория вокруг дома не огорожена забором: таким образом, часть из них могли подбросить.

По его словам подзащитному не разъясняли прав, ему нанесли удары в голову, в живот.

Адвокаты также рассказали, кем являются арестованные крымские татары.

Теймур Абдуллаев и его брат Узеир Абдуллаев — спортсмены, тренеры молодежной секции тхэквондо, имеют спортивные награды, пояса и грамоты. У Теймура пятеро малолетних детей.

Эмиль Джемаденов по образованию политолог. До оккупации Кріма, он занимался политологическими исследованиями, выступал на конференциях и форумах. После насильственного присоединения полуострова к России он стал работать инкассатором.

Рустем Исмаилов и Айдер Салединов недавно вернулись из хаджа — мусульманского паломничества в Мекку. "Когда они вылетали в Саудовскую Аравию, им выдавали загранпаспорта, они проходили паспортный контроль: их данные внимательно проверялись. А теперь им вменяют, что они с 2015 года занимаются террористической деятельностью. Зачем же им тогда выдавали паспорта? Это говорит о нелогичности обвинения", — недоумевает Эмиль Курбединов.

Арестанты — члены обычных крымскотатарских семьей.

"Все они, вероятнее всего, были знакомы между собой, в своем кругу были достаточно активны — участвовали в проведении исламских праздников, помогали соседям, все их знают с лучшей стороны", — рассказал Эдем Семедляев.

Как сообщалось, в Крыму 12 октября прошли обыски в домах крымских татар.

Крымский политолог Элеонора Дюльбер написала в Facebook имена и места проживания тех, к кому в среду пришли с обыском российские силовики: "Рустем Исмаилов, 32 года, Каменка; Абдуллаев Узаир, 42 года, Строгановка, Абдуллаев Теймур, 41 год, Строгановка, Джемадинов Эмиль, Салединов Айдер – Строгановка".

Позже крымский адвокат Курбединов сообщил, что задержанным в Крыму предъявили подозрение по "террористической статье".