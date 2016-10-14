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"Суд" Крыма арестовал крымских татар, задержанных 12 октября

Пятница, 14 октября 2016, 00:28

Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца для пятерых крымских татар, задержанных 12 октября.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на странице в Facebook.

"До 11 декабря 2016 года Абдуллаеву Теймуру избрана мера пресечения в виде ареста. Он будет находиться в Симферопольском СИЗО!", - написал он.

Курбединов отметил, что судья получил от него отвод, который не был удовлетворен.

"На отвод судья сильно обиделся и не дал мне вместе с коллегами ознакомиться с материалами дела. Постановление и действия судьи будут обжаловаться",- сообщил адвокат.

Он также отметил, что во время судебного заседания зал был заполнен российскими СМИ: НТВ, "Миллет", Крым, Россия 24 и другие.

"Не думаю, что эти каналы покажут выступления адвокатов и их подзащитных. Уже представляю, в каком свете все будут выставлены", – написал Э.Курбединов.

Позже адвокат Эдем Смедляев сообщил, что Джемаденова Эмиля "суд" также арестовал на два месяца.

"Джемаденову Эмилю избрали меру пресечения до 11 декабря 2016 года. Он будет содержаться в СИЗО- 1 г. Симферополя", - написал он.

Напомним, в результате обысков в домах крымских татар в Крыму в среду, 12 октября, были задержаны 5 человек.

Темы: аннексиякрымские татары
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