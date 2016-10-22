Матиос: Чиновники Нацбюро Интерпола могли способствовать Януковичу и Ко избежать ответственности

ГПУ и группа военной прокуратуры, которая расследует уголовные производства на ближайшей неделе даст процессуальную оценку вероятной причастности отдельных должностных лиц Нацбюро Интерпола в Украине в соучастии или содействии членам преступной организации Клименко-Курченко, Арбузова и Януковича для избежания ими уголовной ответственности.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" вечером 22 октября заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Я об этом заявляю официально .... Не может быть, когда Украина должна "плясать" от воли трех-четырех человек и не суметь выполнить нормы объявления в розыск тех или иных лиц", - отметил он.

"Чем динамичнее мы приближаемся к направлению обвинительных актов в суд и на заочное осуждение представителей и членов преступной организации Януковича, Курченко, Азарова, Арбузова, всех остальных, в том числе и Клименко, тем больше расходуется неистовый медийный ресурс на создание негативного образа органа расследования. У нас есть подтвержденные данные, которые имеют документальное подтверждение, что средства, которые награблены в Украине, в частности со стороны Клименко, направлены через определенных людей во многие информационных агентств в Украине для обеспечения "месячника дискредитации" Генпрокуратуры, в частности подразделений, расследующих дела против чиновников", - заявил Матиос.

По его словам, речь идет о суммах порядка 20 тыс. долларов в месяц.

Украинская правда