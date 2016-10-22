Матиос: Чиновники Нацбюро Интерпола могли способствовать Януковичу и Ко избежать ответственности

364 просмотра
0
Суббота, 22 октября 2016, 20:23

ГПУ и группа военной прокуратуры, которая расследует уголовные производства на ближайшей неделе даст процессуальную оценку вероятной причастности отдельных должностных лиц Нацбюро Интерпола в Украине в соучастии или содействии членам преступной организации Клименко-Курченко, Арбузова и Януковича для избежания ими уголовной ответственности.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" вечером 22 октября заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Я об этом заявляю официально .... Не может быть, когда Украина должна "плясать" от воли трех-четырех человек и не суметь выполнить нормы объявления в розыск тех или иных лиц", - отметил он.

"Чем динамичнее мы приближаемся к направлению обвинительных актов в суд и на заочное осуждение представителей и членов преступной организации Януковича, Курченко, Азарова, Арбузова, всех остальных, в том числе и Клименко, тем больше расходуется неистовый медийный ресурс на создание негативного образа органа расследования. У нас есть подтвержденные данные, которые имеют документальное подтверждение, что средства, которые награблены в Украине, в частности со стороны Клименко, направлены через определенных людей во многие информационных агентств в Украине для обеспечения "месячника дискредитации" Генпрокуратуры, в частности подразделений, расследующих дела против чиновников", - заявил Матиос.

По его словам, речь идет о суммах порядка 20 тыс. долларов в месяц. 

Украинская правда

Темы: Матиос прокуратура суд Янукович
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Матиос: Пугачев был в розыске с прошлого года 27 сентября 2016, 01:22
Матиос рассказал об арестах налоговиков в деле Клименко 14 сентября 2016, 17:55
Замначальника погранзаставы сбывал наркотики военным 27 августа 2016, 16:10
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В СЦКК рассказали, как договариваются с россиянами о "тишине" на Донбассе
Сущенко сложно получить статус политзаключенного из-за "государственной тайны"
Сенцова, которого не выдали Украине, перевели в штрафной изолятор
Украина просит Россию передать Чирния
Все новости
Фото

Мосийчук женился на таинственной брюнеткой

спорт

Как любитель будет представлять страну на Чемпионате мира