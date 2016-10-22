ГПСУ: На границе с Польшей в очередях - более 300 авто

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Суббота, 22 октября 2016, 23:21

Перед пунктами пропуска на границе с Польшей в очередях находятся 310 транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины по состоянию на 22:00 22 октября.

В частности, перед ПП "Рава-Русская"  оформления ожидали 100 автомобилей, на ПП "Угринов" - 100, на ПП "Ягодин авто" - 80, на ПП "Краковец" - 30.

На других пунктах пропуска в направлении Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы очередей не зафиксировано.

Украинская правда 

Темы: авто Польша граница
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