ДПСУ: На кордоні з Польщею у чергах - понад 300 авто
Субота, 22 жовтня 2016, 23:21
Перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею у чергах перебувають 310 транспортних засобів.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України станом на 22:00 22 жовтня.
Зокрема, перед ПП "Рава-Руська" на оформлення очікують 100 автомобілів, на ПП "Угринів" - 100, на ПП "Ягодин авто" - 80, на ПП "Краковець" - 30.
На інших пунктах пропуску у напрямку Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови черг не зафіксовано.
Українська правда