ДПСУ: На кордоні з Польщею у чергах - понад 300 авто

Перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею у чергах перебувають 310 транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України станом на 22:00 22 жовтня.

Зокрема, перед ПП "Рава-Руська" на оформлення очікують 100 автомобілів, на ПП "Угринів" - 100, на ПП "Ягодин авто" - 80, на ПП "Краковець" - 30.

На інших пунктах пропуску у напрямку Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови черг не зафіксовано.

Українська правда