ГПСУ: На границе с Польшей в очередях - более 300 авто
Суббота, 22 октября 2016, 23:21
Перед пунктами пропуска на границе с Польшей в очередях находятся 310 транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины по состоянию на 22:00 22 октября.
В частности, перед ПП "Рава-Русская" оформления ожидали 100 автомобилей, на ПП "Угринов" - 100, на ПП "Ягодин авто" - 80, на ПП "Краковец" - 30.
На других пунктах пропуска в направлении Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы очередей не зафиксировано.
Украинская правда