Шеремета и других сотрудников "УП" прослушивали в редакции

Разговоры сотрудников "Украинской правды", в частности убитого Павла Шеремета, прослушивались.

Об этом рассказала главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, передает "Громадське".

"Я передала председателю Национальной полиции найденный конверт от незнакомца, в котором распечатки разговоров сотрудников "УП". Возможно, это были угрозы. Возможно, этот факт не связан с убийством. Однако мы не можем чувствовать себя в безопасности, пока следствие не скажет тот же мотив или исполнителя убийства Павла", - сказала Мусаева.

По ее словам темпы расследования убийства Шеремета значительно замедлились.

"Я не ожидала такого отношения к этому делу. Об этом украинская власть должна говорить постоянно. Потому что это очень похоже на убийство Гонгадзе, и это изменило ход истории Украины", - сказала Мусаева.

Также она добавила, что основной версией сначала был "русский след".

Об этом сотрудники "УП" говорили неоднократно. Пока нет никакой официальной версии и точной информации.

"Я хочу видеть доказательства, а не просто удовлетворяться версиями. Надеюсь, скоро следствию будет что сказать ", - подытожила Мусаева.

Ранее сообщалось, что следствие по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета разрабатывает одну из версий, по которой к убийству причастны украинские боевые батальоны.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.



Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Печерский райсуд Киева дал следователям временный доступ к отчетам о страховании и уплате обязательных платежей "Украинской правды" и "17 канала".

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы не будут давать никаких комментариев о ходе расследования дела об убийстве Шеремета, пока не сочтут нужным обнародовать информацию.

В то же время первый заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета прогресс.