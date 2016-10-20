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Дело Шеремета: Следствие собирает данные, ведущие к добровольцам

Четверг, 20 октября 2016, 17:43

Следствие по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета разрабатывает одну из версий, по которой к убийству причастны украинские боевые батальоны.

Об этом говорится в статье "Три месяца без Пал героич. Что известно по делу Шеремета".

Так, 16 августа следователь группы следователей ГСУ Национальной полиции Анджей Подоляк подал в Печерский райсуд ряд ходатайств с просьбой об очередном доступе к данным нескольких мобильных номеров.

В документах говорится об установлении координат базовых станций операторов мобильной связи "Киевстар", "МТС", Lifecell, которые фиксировали регистрации абонентов, которые могут быть причастны к убийству Шеремета, по адресам:

- Донецкая область, Мангушский район, с. Юрьевка (очевидно речь идет о селе Юрьевка - ред.),

- Донецкая область, Мангушский район, Урзуф,

- Донецкая область, Мариуполь, проспект Нахимова.

Следователи просили суд разрешить для мониторинга абонентов в этих местностях в разный период времени.

В статье указывается, что указанные адреса указывают на дислокацию батальона "Азов".

В то же время отмечается, что с членами этого батальона у Павла Шеремета были хорошие и даже дружеские отношения.

Также следствие ходатайствовало о доступе к 41 номеру сотовой связи, принадлежащих лицам, имеющим отношение к добровольческих батальонам и могут быть причастными к убийству.

"Версия о причастности к убийству представителей добровольческих батальонов действительно рассматривается, но речь идет не об "Азове", - сообщил УП источник, близкий к следствию.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Печерский райсуд Киева дал следователям временный доступ к отчетам о страховании и уплате обязательных платежей "Украинской правды" и "17 канала".

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы не будут давать никаких комментариев о ходе расследования дела об убийстве Шеремета, пока не сочтут нужным обнародовать информацию.

В то же время первый заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета прогресс.

Украинская правда

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Темы: Дело Шереметаармиякриминал
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