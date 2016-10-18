Троян: у справі Шеремета є прогрес

Перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян стверджує, що у розслідуванні справи про вбивство одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета є прогрес.

Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу", знову відмовившись озвучувати деталі справи.

"Ми копаємо не тільки щодо того дня, а протягом багатьох днів, і у нас з'являється багато додаткової інформації. Коли ми зрозуміємо, що у нас глухий кут, ми про це оголосимо. Але поки у нас є прогрес, ми нічого не будемо говорити, тому що це може нашкодити слідству", – сказав він.

Троян додав, що слідство ведуть чотири групи.

"Є основна група, яка знає всі нюанси, і є групи, які працюють у вузьких напрямках. Одна група працює з вибухівкою, друга – по свідках, третя – по відео, а четверта якраз по розробках. Основна група займається опитуванням свідків", – повідомив він.

Троян також заявив, що свідків стає дедалі більше.

Говорячи про складність цього злочину, він сказав, що найважче зрозуміти його мотив.

"Найскладніше зрозуміти мотив вбивства. Коли не знаєш, який мотив, не знаєш куди "копати", виходить занадто багато версій, і кожну треба відпрацювати", – заявив він.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

1 вересня УП стало відомо, що Печерський райсуд Києва затягує розгляд клопотань щодо надання доступу до телефонних розмов у справі вбивства Павла Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Деканоідзе кілька прес-конференцій поспіль заявляє, що "великого прориву в цій справі поки немає" і, що слідчі проводять багато рутинної роботи.

Печерський райсуд Києва надав слідчим тимчасовий доступ до звітів про страхування та сплату обов'язкових платежів "Української правди" та "17 каналу".

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що правоохоронні органи не будуть давати ніяких коментарів щодо ходу розслідування справи про вбивство Шеремета, поки не вважатимуть за потрібне оприлюднити інформацію.