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Аваков: Ми домовилися не коментувати справу Шеремета

Середа, 28 вересня 2016, 17:34

Правоохоронні органи не будуть давати ніяких коментарів щодо ходу розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, поки не вважатимуть за потрібне оприлюднити інформацію.

Про це сказав глава МВС України Арсен Аваков на брифінгу в середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися: ми не коментуємо розслідування справи щодо вбивства Шеремета, і дамо коментар, коли спільно вирішимо, що настав такий момент", - сказав він.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

1 вересня УП стало відомо, що Печерський райсуд Києва затягує розгляд клопотань щодо надання доступу до телефонних розмов у справі вбивства Павла Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Деканоідзе кілька прес-конференцій поспіль заявляє, що "великого прориву в цій справі поки немає" і, що слідчі проводять багато рутинної роботи.

27 вересня заступник глави Національної поліції України Костянтин Бушуєв заявив, що зі справою про Шеремета немає ніяких проблем.

Теми: Справа ШереметаАваков
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