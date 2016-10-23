РФ в Сирии: Жертвами авиаударов России уже стали 3600 мирных жителей

Жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.

Об этом заявил Крис Вудс - глава исследовательской группы Airwars, которая базирующейся в Лондоне и собирает и анализирует данные о гибели мирных жителей в Сирии в результате авиаударов, пишет Радио Свобода.

По словам Вудса, масштаб жертв среди мирного населения в результате действий России значительно больше, чем в результате ударов коалиции, даже если принять во внимание тот факт, что интенсивность российских бомбардировок намного выше.

"В результате действий возглавляемой США коалиции за последние 26 месяцев, с сентября 2014 года, погибли около 900 человек. Жертвами российских авиаударов только за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей", - отметил он.

Вудс подчеркнул, что отличие не только в количестве жертв.

"Второе отличие - виды вооружений, которые Россия предпочитает использовать в Сирии. Россия до сих пор находится лишь на начальной стадии внедрения так называемых "умных бомб". Это бомбы с лазерным наведением на цель и наведением через GPS. Коалиция, наоборот, применяет в Сирии почти исключительно именно такие бомбы. Преимущество таких бомб в том, что они сравнительно хорошо справляются с тем, чтобы попасть в нужную вам цель, при применении таких бомб гибнет и меньше мирных жителей", - пояснил он.

По его словам, более 90% или даже больше российских бомб - неуправляемые бомбы и снаряды.

"В реальности для того, чтобы поразить цель, российским пилотам нужно больше этих бомб. Мы не раз видели, как Россия бомбит военные цели, но гражданские потери - так называемый "сопутствующий ущерб"- оказываются весьма значительными. Мы думаем, это самая важная причина такого большого количества жертв среди мирного населения в результате российских бомбардировок", - отметил он.