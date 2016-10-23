РФ в Сирии: Жертвами авиаударов России уже стали 3600 мирных жителей

00
0
Воскресенье, 23 октября 2016, 19:37

Жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.

Об этом заявил Крис Вудс - глава исследовательской группы Airwars, которая базирующейся в Лондоне и собирает и анализирует данные о гибели мирных жителей в Сирии в результате авиаударов, пишет Радио Свобода.

По словам Вудса, масштаб жертв среди мирного населения в результате действий России значительно больше, чем в результате ударов коалиции, даже если принять во внимание тот факт, что интенсивность российских бомбардировок намного выше.

"В результате действий возглавляемой США коалиции за последние 26 месяцев, с сентября 2014 года, погибли около 900 человек. Жертвами российских авиаударов только за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей", - отметил он.

Вудс подчеркнул, что отличие не только в количестве жертв.

"Второе отличие - виды вооружений, которые Россия предпочитает использовать в Сирии. Россия до сих пор находится лишь на начальной стадии внедрения так называемых "умных бомб". Это бомбы с лазерным наведением на цель и наведением через GPS. Коалиция, наоборот, применяет в Сирии почти исключительно именно такие бомбы. Преимущество таких бомб в том, что они сравнительно хорошо справляются с тем, чтобы попасть в нужную вам цель, при применении таких бомб гибнет и меньше мирных жителей", - пояснил он.

По его словам, более 90% или даже больше российских бомб - неуправляемые бомбы и снаряды.

"В реальности для того, чтобы поразить цель, российским пилотам нужно больше этих бомб. Мы не раз видели, как Россия бомбит военные цели, но гражданские потери - так называемый "сопутствующий ущерб"- оказываются весьма значительными. Мы думаем, это самая важная причина такого большого количества жертв среди мирного населения в результате российских бомбардировок", - отметил он.

Темы: Росcия Сирия война
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В МИД РФ заявили, что хакеры из США взломали "не тот" сайт 23 октября 2016, 18:57
Американский хакер заявил о взломе сайта МИД РФ - CNN 23 октября 2016, 16:51
Арьев: ПАСЕ пока не рассматривает изгнание России 23 октября 2016, 07:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В ОБСЕ увидели, как боевики обстреляли Талаковку из тяжелого оружия
Адвокат: По "делу Автомайдана" осталось найти и допросить 15 пострадавших
РПР: Е-декларации подали почти 22 тыс. чиновников, нардепов - только 31
Гройсман: Правительство не поддержит повышение зарплат депутатам
Все новости
Афиша на 21-23 октября

Концерт The Hardkiss, кинофестиваль "Молодость" и много выставок

Космос

Астрономы "нарисовали" самую детальную карту Млечного Пути