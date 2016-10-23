РФ у Сирії: Жертвами авіаударів Росії вже стали 3600 мирних жителів

Жертвами авіаударів Росії в Сирії за перший рік участі РФ у війні стали 3600 мирних жителів.

Про це заявив Кріс Вудс - голова дослідницької групи Airwars, яка що базується у Лондоні та збирає і аналізує дані про загибель мирних жителів в Сирії в результаті авіаударів, пише Радіо Свобода.

За словами Вудса, масштаб жертв серед мирного населення в результаті дій Росії значно більший, ніж в результаті ударів коаліції, навіть якщо взяти до уваги той факт, що інтенсивність російських бомбардувань набагато вища.

"В результаті дій очолюваної США коаліції за останні 26 місяців, з вересня 2014 року, загинули близько 900 осіб. Жертвами російських авіаударів тільки за перший рік участі РФ у війні стали 3600 мирних жителів", - зазначив він.

Вудс підкреслив, що відмінність не лише у кількості жертв.

"Друга відмінність – види озброєнь, які Росія переважно використовує у Сирії. Росія досі перебуває лише на початковій стадії впровадження так званих "розумних бомб". Це бомби з лазерним наведенням на ціль і наведенням через GPS. Коаліція, навпаки, застосовує в Сирії майже виключно саме такі бомби. Перевага таких бомб в тому, що вони порівняно добре справляються з тим, щоб потрапити у потрібну вам ціль, при застосуванні таких бомб гине і менше мирних жителів", - пояснив він.

За його словами, понад 90% або навіть більше російських бомб – некеровані бомби і снаряди.

"В реальності для того, щоб уразити ціль, російським пілотам потрібно більше цих бомб. Ми не раз бачили, як Росія бомбардує військові цілі, але цивільні втрати – так званий "супутній збиток" – виявляються дуже значними. Ми думаємо, це найважливіша причина такої великої кількості жертв серед мирного населення в результаті російських бомбардувань", - зазначив він.