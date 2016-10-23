Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ в Сирии: Жертвами авиаударов России уже стали 3600 мирных жителей

Воскресенье, 23 октября 2016, 19:37

Жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.

Об этом заявил Крис Вудс - глава исследовательской группы Airwars, которая базирующейся в Лондоне и собирает и анализирует данные о гибели мирных жителей в Сирии в результате авиаударов, пишет Радио Свобода.

По словам Вудса, масштаб жертв среди мирного населения в результате действий России значительно больше, чем в результате ударов коалиции, даже если принять во внимание тот факт, что интенсивность российских бомбардировок намного выше.

"В результате действий возглавляемой США коалиции за последние 26 месяцев, с сентября 2014 года, погибли около 900 человек. Жертвами российских авиаударов только за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей", - отметил он.

Вудс подчеркнул, что отличие не только в количестве жертв.

"Второе отличие - виды вооружений, которые Россия предпочитает использовать в Сирии. Россия до сих пор находится лишь на начальной стадии внедрения так называемых "умных бомб". Это бомбы с лазерным наведением на цель и наведением через GPS. Коалиция, наоборот, применяет в Сирии почти исключительно именно такие бомбы. Преимущество таких бомб в том, что они сравнительно хорошо справляются с тем, чтобы попасть в нужную вам цель, при применении таких бомб гибнет и меньше мирных жителей", - пояснил он.

По его словам, более 90% или даже больше российских бомб - неуправляемые бомбы и снаряды.

"В реальности для того, чтобы поразить цель, российским пилотам нужно больше этих бомб. Мы не раз видели, как Россия бомбит военные цели, но гражданские потери - так называемый "сопутствующий ущерб"- оказываются весьма значительными. Мы думаем, это самая важная причина такого большого количества жертв среди мирного населения в результате российских бомбардировок", - отметил он.

Темы: РосcияСириявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Все новости...
Росcия
Лукашенко полетит на переговоры к Путину в выходные
У Макрона допускают, что Китай оказывает РФ поддержку в войне
Гиркина-Стрелкова задержали в России по наводке бывшего вагнеровца – СМИ
Последние новости
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
Все новости...
Реклама: