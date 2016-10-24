Клинтон установила рекордный отрыв от Трампа - опрос

Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон опережает по популярности среди избирателей своего основного соперника – республиканца Дональда Трампа на 12%.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного каналом ABC news.

Так, за Клинтон готовы проголосовать 50% избирателей, за Трампа – 38%.

Отмечается, что за все время проведения опросов это рекордный показатель для Клинтон и самый низкий показатель для Трампа.

При этом, согласно результатам опроса, проведенного 13 октября, Клинтон опережала Трампа всего на 4%.

ABC news отмечает, что популярность республиканца резко упала из-за скандала – в начале октября газета Washington Post опубликовала видеозапись 2005 года, на которой Трамп позволил себе сексистские высказывания. После этого несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Также негативно на рейтинге Трампа отразились его слова о том, что он не признает легитимность выборов, если проиграет их.