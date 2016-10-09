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В США разгорается скандал вокруг сексистских высказываний Трампа

Воскресенье, 9 октября 2016, 11:49

В США разгорелся скандал вокруг сексистских высказываний кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Как известно, газета The Washington Post опубликовала видеозапись пошлой беседы Трампа с шоуменом Билли Бушем.

В записи, датированной еще 2005 годом, нынешний кандидат в президенты США в весьма раскованной манере признается, что "пытался соблазнить замужнюю женщину, но у него не получилось".

Американский политикум возмутился такими высказываниями Трампа.

Так, известный американский актер, бывший губернатор Калифорнии, влиятельный республиканец Арнольд Шварценеггер на своей странице в Facebook заявил, что не поддержит кандидата в президенты от своей партии Дональда Трампа.  Шварценеггер отметил, что не будет голосовать за республиканца впервые с 1983 года, когда получил гражданство США.

По словам политика, он поддерживал республиканцев еще с 1968 года, когда переехал в США. 

Ведь, подчеркнул Шварценеггер, быть американцем гораздо важнее, чем быть республиканцем.

"Так что я бы сегодня напомнил моим товарищам-республиканцам, не только приемлемо выбирать в пользу своей страны в противовес вашей партии, но это и ваша обязанность", - заявил Шварценеггер.

С резкой критикой такого поведения Трампа выступил и вице-президент США Джо Байден.

"Эти слова унизительны. Такое поведение является злоупотреблением властью. Это не просто бесстыдно, это - сексуальное насилие", - написал Байден в своем Twitter.

Как известно, раинше сообщалось, что республиканцы думают над заменой кандидатуры Трампа именно в связи со скандальной историей с высказываниями эпатажного миллиардера.

Сам миллиардер в своем специальном видеообращении извинился за такое поведение после того, как республиканцы раскритиковали его.

"Я это сказал, я был не прав, и я прошу прощения", - признал Трамп.

Европейская правда

Темы: СШАвиборы
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