В Ираке еще восемь населенных пунктов освобождены от ИГИЛ

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Понедельник, 24 октября 2016, 04:38

Еще восемь населенных пунктов в Ираке очищены от террористической группировки "Исламское государство".

Об этом говорится в заявлении командующего силами пешмерге Курдской региональной автономии Ирака, передает агентство "Анадолу".

23 октября отряды ополченцев пешмерге перешли в наступление, чтобы установить контроль над населенным пунктом Башика, расположенным к северо-западу от Мосула. 

В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади объявил о начале операции по освобождению Мосула от ИГИЛ.

Город находится под контролем боевиков с июня 2014 года. 

Темы: терроризм Ирак
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