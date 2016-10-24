В Ираке еще восемь населенных пунктов освобождены от ИГИЛ

Еще восемь населенных пунктов в Ираке очищены от террористической группировки "Исламское государство".

Об этом говорится в заявлении командующего силами пешмерге Курдской региональной автономии Ирака, передает агентство "Анадолу".

23 октября отряды ополченцев пешмерге перешли в наступление, чтобы установить контроль над населенным пунктом Башика, расположенным к северо-западу от Мосула.



В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади объявил о начале операции по освобождению Мосула от ИГИЛ.

Город находится под контролем боевиков с июня 2014 года.