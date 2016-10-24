Министр обороны Польши: Цель РФ - восстановить доминирование над Польшей
Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что "цель действий России - восстановить доминирование над Польшей".
Об этом он сказал, выступая на открытии учебного года в Высшей школе общественной и медийной культуры в Торуни, передает "Польское радио".
"Изменение в стране излучает влияние на геополитическую ситуацию всего мира, а мир и наши союзники увидели, что поляки хотят защищать свою независимость и свободу. Вернулась способность извлечения из польского потенциала настоящих сил", - отметил он.
Мацеревич также выразил уверенность, что решения саммита НАТО в Варшаве имеют историческое значение для Центральной и Восточной Европы, поскольку уже не Россия решает какие войска имеют право находиться на территории Польши.
"Кремль - это источник сегодняшней военной угрозы для Европы", - заявил он.
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