Министр обороны Польши: Цель РФ - восстановить доминирование над Польшей

Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что "цель действий России - восстановить доминирование над Польшей".

Об этом он сказал, выступая на открытии учебного года в Высшей школе общественной и медийной культуры в Торуни, передает "Польское радио".

"Изменение в стране излучает влияние на геополитическую ситуацию всего мира, а мир и наши союзники увидели, что поляки хотят защищать свою независимость и свободу. Вернулась способность извлечения из польского потенциала настоящих сил", - отметил он.

Мацеревич также выразил уверенность, что решения саммита НАТО в Варшаве имеют историческое значение для Центральной и Восточной Европы, поскольку уже не Россия решает какие войска имеют право находиться на территории Польши.

"Кремль - это источник сегодняшней военной угрозы для Европы", - заявил он.