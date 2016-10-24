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Міністр оборони Польщі: Мета РФ - відновити домінування над Польщею

Понеділок, 24 жовтня 2016, 05:52

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що "мета дій Росії - відновити домінування над Польщею".

Про це він сказав, виступаючи на відкритті навчального року у Вищій школі громадської та медійної культури в Торуні, передає "Польське радіо".

"Зміна в країні випромінює вплив на геополітичну ситуацію усього світу, а світ і наші союзники побачили, що поляки хочуть боронити свою незалежність і свободу. Вернулася здібність видобування з польського потенціалу справжніх сил", - зазначив він.

Мацеревіч також висловив упевненість, що рішення саміту НАТО у Варшаві мають історичне значення для Центральної та Східної Європи, оскільки вже не Росія вирішує які війська мають право перебувати на території Польщі.

"Кремль - це джерело сьогоднішньої військової загрози для Європи", - заявив він.

Теми: ПольщаРосія
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