СБУшника поймали на передаче тайной информации за 20 тысяч

Сотрудник Службы безопасности Украины торговал информацией с ограниченным доступом, требуя 20,5 тысячи гривен.

Его разоблачило Управление внутренней безопасности совместно с Главным следственным управлением СБУ, сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы задержали коллегу во время передачи информации с ограниченным доступом.

"За данные, которыми он располагал, злоумышленник захотел двадцать с половиной тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Кто именно хотел приобрести эту информацию, СБУ не уточняет.

Работнику СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 163 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ведутся неотложные оперативно-следственные действия.

По словам главы СБУ Василия Грицака, "это задержание – еще одно подтверждение того, что спецслужба продолжает очищение собственных рядов".

"Каждый сотрудник СБУ, совершивший преступление, будет разоблачен и наказан, не взирая на его должность, звание или послужной список", – пообещал он.

Всего с момента назначения Грицака главой СБУ Управление внутренней безопасности ведомства задержало 41 сотрудника спецслужбы за совершение разных преступлений.