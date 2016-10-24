СБУшника впіймали на передачі таємної інформації за 20 тисяч

Співробітник Служби безпеки України торгував інформацією з обмеженим доступом, вимагаючи 20,5 тисячі гривень.

Його викрило Управління внутрішньої безпеки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ, повідомляє прес-центр відомства.

Оперативники спецслужби затримали колегу під час передачі інформації з обмеженим доступом.

"За дані, які він мав у своєму розпорядженні, зловмисник забажав двадцять з половиною тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

Хто саме хотів придбати цю інформацію, СБУ не уточнює.

Працівнику СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 163 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За словами голови СБУ Василя Грицака, "це затримання є ще одним підтвердженням того, що спецслужба продовжує очищення власних лав".

"Кожного співробітника СБУ, який вчинить злочин, буде викрито та покарано, не зважаючи на його посаду, звання або послужний список", – пообіцяв він.

Усього з моменту призначення Грицака головою СБУ Управління внутрішньої безпеки відомства затримало 41 співробітника спецслужби за вчинення різних злочинів.