СБУшника впіймали на передачі таємної інформації за 20 тисяч
Співробітник Служби безпеки України торгував інформацією з обмеженим доступом, вимагаючи 20,5 тисячі гривень.
Його викрило Управління внутрішньої безпеки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ, повідомляє прес-центр відомства.
Оперативники спецслужби затримали колегу під час передачі інформації з обмеженим доступом.
"За дані, які він мав у своєму розпорядженні, зловмисник забажав двадцять з половиною тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.
Хто саме хотів придбати цю інформацію, СБУ не уточнює.
Працівнику СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 163 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
За словами голови СБУ Василя Грицака, "це затримання є ще одним підтвердженням того, що спецслужба продовжує очищення власних лав".
"Кожного співробітника СБУ, який вчинить злочин, буде викрито та покарано, не зважаючи на його посаду, звання або послужний список", – пообіцяв він.
Усього з моменту призначення Грицака головою СБУ Управління внутрішньої безпеки відомства затримало 41 співробітника спецслужби за вчинення різних злочинів.