Следком РФ завел дела еще на 6 украинских военных

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Понедельник, 24 октября 2016, 16:47

Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовных дел против шести военноначальников украинской армии.

Об этом сообщила представитель российского ведомства Светлана Петренко в понедельник российскому "Интерфаксу".

"Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России установлены имена командиров подразделений Вооруженных сил Украины, которые производили артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и населения на юго-востоке Украины", – заявила она.

В связи с этим, по словам Петренко, возбуждены уголовные дела в отношении командира 57 отдельной моторизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Сергея Сирченко, командира 17 отдельного моторизированного батальона 57 отдельной моторизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Александа Щербинина.

Кроме того против командира 10 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины подполковника Василия Зубанича, командира 55 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины полковника Сергея Брусова, командира 30 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Ивана Гараза, командира артиллерийского дивизиона 30 отдельной механизированной бригады майора Сергея Марценюка, а также "неустановлененых лиц указанных подразделений".

"В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", – сказала Петренко.

Как известно, Следственный комитет России периодически заводит дела, фигурантами которого являются, в частности руководители армии.

Россияне обвиняют украинских военных в "геноциде русскоязычного населения" на Донбассе и "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

Как известно, Россия незаконно аннексировала АРК Крым в 2014 году, а также начала реализовывать проект "Новороссия" на территории Украинской Донбасса.

Сейчас на Донбассе воюют 6000 российских кадровых военных и 35 000 боевиков, управляемых ВС РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко 22 августа назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

Темы: Росcия армия
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Комментарии — 3
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IP: 193.46.66.---Sergio_S24.10.2016 17:16
Даже не вдаваясь в суть подобных "обвинений".
Каким образом кислощейники объясняют подпадание событий на территории ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА под действие юрисдикции УК РФ???
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IP: 91.196.177.---Logic200924.10.2016 16:58
Аналогічний випадок давним-давно описаний російським письменником
А.П Чеховим у творі "Палата №6".
Мешканці палати для психічно хворих вважали всіх поза нею ненормальними.
Так і з горезвісним СК Росії.
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IP: 195.138.81.---Kotia24.10.2016 16:58
Блеать! Та вони (мацкалі) ще за чеченські війни будуть відповідати, вже не кажучи про Грузію
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