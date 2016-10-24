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Слідком РФ завів справи ще на 6 українських військових

Понеділок, 24 жовтня 2016, 16:47

Слідчий комітет Росії заявив про порушення кримінальних справ проти шести воєначальників української армії.

Про це повідомила представник російського відомства Світлана Петренко в понеділок російському "Інтерфаксу".

"Управлінням з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, ГСУ СК Росії встановлено імена командирів підрозділів Збройних сил України, які здійснювали артилерійські обстріли об'єктів цивільної інфраструктури та населення на південному сході України", – заявила вона.

У зв'язку з цим, за словами Петренко, порушено кримінальні справи стосовно командира 57 окремої моторизованої бригади Збройних сил України полковника Сергія Сірченка, командира 17 окремого моторизованого батальйону 57 окремої моторизованої бригади Збройних сил України підполковника Александа Щербініна.

Крім того проти командира 10 окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України підполковника Василя Зубанича, командира 55 окремої артилерійської бригади Збройних сил України полковника Сергія Брусова, командира 30 окремої механізованої бригади Збройних сил України підполковника Івана Гараза, командира артилерійського дивізіону 30 окремої механізованої бригади майора Сергія Марценюка, а також "невстановлених осіб зазначених підрозділів".

"У їхніх діях наслідок вбачає ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", – сказала Петренко.

Як відомо, Слідчий комітет Росії періодично заводить справи, фігурантами якої є, зокрема керівництво армії.

Росіяни звинувачують українських військових у "геноциді російськомовного населення" на Донбасі та "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

Як відомо, Росія незаконно анексувала АРК Крим в 2014 році, а також почала реалізовувати проект "Новоросія" на території українського Донбасу.

Наразі на Донбасі воюють 6000 російських кадрових військових і 35 000 бойовиків, керованих ВС РФ.

Генпрокурор Юрій Луценка 22 серпня назвав прізвища 18 російських військових чиновників, яким повідомили про підозру в організації гібридної війни з Україною.

Теми: Росіяармія
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