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В Киеве готовятся официально признать добровольцев, воевавших на Донбассе

Вторник, 25 октября 2016, 08:56

В Киевсовете нарабатывают решение о признании бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины, две комиссии его уже согласовали.

Соответствующий проект решения согласовали постоянная комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления и Комиссия по вопросам здравоохранения.

Согласно проекту, бойцом-добровольцем АТО может быть признан человек, который находился или находится в составе добровольческих формирований и участвовал в боевых действиях на востоке Украины, но не вошел в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии и других военных формирований и правоохранительных органов.

Для получения статуса бойца-добровольца, необходимо через канцелярию Киевсовета предоставить:

- заявление произвольной формы на имя заместителя Киевского городского председателя-секретаря Киевсовета с просьбой о предоставлении статуса бойца-добровольца АТО;
-копию паспорта и справки о присвоении идентификационного номера физического лица;
-автобиографию;
-справку руководителя добровольческого формирования о личности-заявителя, который входит в состав добровольческого батальона, с указанием срока пребывания в зоне проведения АТО;
-письменные показания не менее двух свидетелей, которые вместе участвовали в боевых действиях и получили статус УБД, или инвалида или участника войны.

Рассматривать присвоение соответствующего статуса должна отдельная Комиссия по вопросам предоставления статуса бойцов-добровольцев АТО в г.. Киеве.

Статус бойца-добровольца АТО может предоставляться посмертно. В таком случае право на оформление соответствующего статуса получают законные правопреемники бойца-добровольца АТО.

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