Луценко говорит, что увольнять Горбатюка не намерен

00
0
Вторник, 25 октября 2016, 15:43

Генеральный прокурор Юрий Луценко не намерен увольнять начальника департамента спецрасследования ГПУ Сергея Горбатюка.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве во вторник.

"Я считаю его очень грамотным следователем. Мне кажется, он – перфекционист, хочет собрать тысячи доказательств", – сказал Луценко.

По словам генпрокурора, они с Горбатюком не смогли найти общую позицию в вопросе заочного осуждения.

"Когда Горбатюк был в отпуске, его подчиненные получали от украинских судов разрешения на процедуру заочного осуждения снайперов и "беркутят", которые убивали людей на Майдане. Горбатюк возвращается из отпуска и отказывается следовать этим постановлениям суда. В этом единственном вопросе мы не можем найти общее решение", – сказал генпрокурор.

В то же время генпрокурор отметил, что в случаях по экономическим преступлениям Януковича и его приспешников существует угроза снятия наложенных за рубежом и в Украине арестов на их активы.

Поэтому Луценко считает, что новосозданный отдел Генпрокуратуры должен "использовать действующий закон о заочного осуждения и как можно быстрее передать указанные дела в украинский суд".

В то же время генпрокурор подчеркнул, что не собирается увольнять Горбатюка:

"Снимать его с должности я считаю неправильным, хотя этого многие ожидают и хотят политизировать процесс. Я считал и считаю, Горбатюк взялся за дела Майдана и должен довести их до суда. На вопрос, когда это произойдет, раз он мне сказал: нужно еще 2-3 года".

Как известно, накануне в Генпрокуратуре было создано "Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями", которому передали расследование "Большого уголовного дела" экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Горбатюк выражал несогласие с существующей процедурой заочного судопроизводства, которая, по его словам, может позволить представителям бывшей власти избежать наказания.

Валентина Романенко, УП

Темы: Генпрокуратура Евромайдан
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко: дело против Януковича почти готово к передаче в суд 25 октября 2016, 15:43
ГПУ: Мы на "финише" в деле о давлении Януковича и Новинского на УПЦ 25 октября 2016, 15:36
Луценко: Горбатюк не хотел передавать дела Януковича на заочное осуждение 25 октября 2016, 15:32
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ГПУ готовит в деле Мосийчука еще один эпизод
Луценко: дело против Януковича почти готово к передаче в суд
ГПУ: Мы на "финише" в деле о давлении Януковича и Новинского на УПЦ
Европарламент может проголосовать безвиз до 24 ноября
Все новости
Исследование

Кристофера Марлоу признали одним из соавторов Шекспира

здравоохранение

Минздрав объяснил, как будет переходить на страховую медицину уже в следующем году