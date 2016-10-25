Луценко говорит, что увольнять Горбатюка не намерен

Генеральный прокурор Юрий Луценко не намерен увольнять начальника департамента спецрасследования ГПУ Сергея Горбатюка.



Об этом он заявил во время брифинга в Киеве во вторник.



"Я считаю его очень грамотным следователем. Мне кажется, он – перфекционист, хочет собрать тысячи доказательств", – сказал Луценко.



По словам генпрокурора, они с Горбатюком не смогли найти общую позицию в вопросе заочного осуждения.



"Когда Горбатюк был в отпуске, его подчиненные получали от украинских судов разрешения на процедуру заочного осуждения снайперов и "беркутят", которые убивали людей на Майдане. Горбатюк возвращается из отпуска и отказывается следовать этим постановлениям суда. В этом единственном вопросе мы не можем найти общее решение", – сказал генпрокурор.



В то же время генпрокурор отметил, что в случаях по экономическим преступлениям Януковича и его приспешников существует угроза снятия наложенных за рубежом и в Украине арестов на их активы.



Поэтому Луценко считает, что новосозданный отдел Генпрокуратуры должен "использовать действующий закон о заочного осуждения и как можно быстрее передать указанные дела в украинский суд".



В то же время генпрокурор подчеркнул, что не собирается увольнять Горбатюка:



"Снимать его с должности я считаю неправильным, хотя этого многие ожидают и хотят политизировать процесс. Я считал и считаю, Горбатюк взялся за дела Майдана и должен довести их до суда. На вопрос, когда это произойдет, раз он мне сказал: нужно еще 2-3 года".

Как известно, накануне в Генпрокуратуре было создано "Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями", которому передали расследование "Большого уголовного дела" экс-президента Виктора Януковича и его окружения.



Горбатюк выражал несогласие с существующей процедурой заочного судопроизводства, которая, по его словам, может позволить представителям бывшей власти избежать наказания.

Валентина Романенко, УП