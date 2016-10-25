Мосийчук назвал новое представление от ГПУ провокацией и вспомнил Шокина

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Вторник, 25 октября 2016, 16:57

Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявляет, что новый эпизод по нему в ГПУ, является провокацией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook после заявления генпрокурора Юрия Луценко.

"О новых эпизодах, которые якобы появились в ГПУ, и якобы проверяются следователями, то это явная провокация, и какая-то очередная инсинуация", - написал он.

Также он добавил, что не собирается бежать из страны и будет "доказывать, свою невиновность в суде".

"В свою очередь, рекомендую уважаемому Юрию Луценко, лично, перед внесением представления, изучить материалы моего дела, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, которую ему подсунул его предшественник Шокин", - написал.

Как известно, суд на прошлой неделе вернул дело нардепа Игоря Мосийчука в ГПУ.

"Дело готова к повторному внесению в ВР, но у нас есть еще один эпизод, который мы хотели бы дорасследовать и внести на рассмотрение депутатов", - сказал Луценко.

17 сентября 2015 на заседании парламента в то время генеральный прокурор Виктор Шокин попросил Верховную Раду снять неприкосновенность с Игоря Мосийчука.

Генпрокурор показал в парламенте кадры оперативной видеосъемки Генпрокуратуры, на которых Мосийчук, среди прочего, рассказывает своему собеседнику якобы "расценки" на депутатские запросы. На видео Мосийчук якобы обещает договориться о добыче неназванных полезных ископаемых с экологами и милицией.

10 мая Верховный суд Украины признал незаконным снятие Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука.

Украинская правда

Темы: Мосийчук Генпрокуратура Верховная Рада
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