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Мосійчук назвав нове подання від ГПУ провокацією і згадав Шокіна

Вівторок, 25 жовтня 2016, 16:57

Нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук заявляє, що новий епізод щодо нього у ГПУ, є провокацією.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook після заяви генпрокурора Юрія Луценка.    

"Щодо нових епізодів, які нібито з'явилися в ГПУ, і які нібито перевіряються слідчими, то це явна провокація, і якась чергова інсинуація", - написав він.

Також він додав, що не збирається тікати з країни і буде "доводити, свою невинуватість в суді".

"В свою чергу, рекомендую шанованому Юрій Луценко, особисто, перед внесенням подання, вивчити матеріали моєї справи, щоб не втрапити в незручну ситуацію, яку йому підсунув його попередник Шокін", - написав.

Як відомо, суд минулого тижня повернув справу нардепа Ігоря Мосійчука до ГПУ.

"Справа готова до повторного внесення до ВР, але у нас є ще один епізод, який ми хотіли б дорозслідувати і внести на розгляд депутатів", - сказав Луценко.

17 вересня 2015 року на засіданні парламенту на той час генеральний прокурор Віктор Шокін попросив Верховну Раду зняти недоторканність з Ігоря Мосійчука.

Генпрокурор показав у парламенті кадри оперативної відеозйомки Генпрокуратури, на яких Мосійчук, серед іншого, розповідає своєму співрозмовникові нібито про "розцінки" на депутатські запити. На відео Мосійчук буцімто обіцяє домовитися про видобуток неназваних корисних копалин з екологами та правоохоронцями.

10 травня Верховний суд України визнав незаконним зняття Верховною Радою недоторканності з народного депутата Ігоря Мосійчука.

Українська правда

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Теми: МосійчукГенпрокуратураВерховна Рада
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