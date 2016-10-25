Парубий: зарплаты депутатов увеличены не будут

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Вторник, 25 октября 2016, 17:12
Дмитрий Ларин, УП

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий утверждает, что зарплаты народных депутатов не увеличатся.

Об этом он сказал, выступая на совете реформ во вторник.

"Я сознательно не подписываю постановление о повышении зарплат для народных депутатов", – сказал он.

Спикер пояснил, что в парламенте давно обсуждается идея законодательно упорядочить выплату зарплат.

"Во время обсуждения в бюджетном комитете группа народных депутатов вышла с инициативой не только упорядочить, но и существенно поднять заработную плату. Мне обидно было смотреть, что некоторые из инициаторов не проголосовали за это постановление", - сказал Парубий.

По его словам, 1 ноября парламент планирует принять постановление, отменяющее увеличение зарплаты депутатам:

"Я провел предварительные консультации с председателями фракций. Мы уже во вторник вынесем общую законодательную инициативу, изменим это постановление. Оставим очень важный момент упорядочивания и законом определены размеры зарплат, без поднятия заработной платы", - подчеркнул спикер.

Парубий выразил надежду, что народные депутаты его поддержат.

Как известно, Верховная Рада проголосовала за увеличение должностных окладов народных депутатов.

Соответствующая норма содержится в принятом Радой проекте постановления №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Планировалось, что заработная плата народного депутата составит 25 "минималок" и будет равна 36 тысяч 250 гривен.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада зарплаты
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IP: 194.9.36.---Dm Gr25.10.2016 17:43
популізм для сільських жителів.
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