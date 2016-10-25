Парубий: зарплаты депутатов увеличены не будут

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий утверждает, что зарплаты народных депутатов не увеличатся.



Об этом он сказал, выступая на совете реформ во вторник.



"Я сознательно не подписываю постановление о повышении зарплат для народных депутатов", – сказал он.

Спикер пояснил, что в парламенте давно обсуждается идея законодательно упорядочить выплату зарплат.

"Во время обсуждения в бюджетном комитете группа народных депутатов вышла с инициативой не только упорядочить, но и существенно поднять заработную плату. Мне обидно было смотреть, что некоторые из инициаторов не проголосовали за это постановление", - сказал Парубий.

По его словам, 1 ноября парламент планирует принять постановление, отменяющее увеличение зарплаты депутатам:

"Я провел предварительные консультации с председателями фракций. Мы уже во вторник вынесем общую законодательную инициативу, изменим это постановление. Оставим очень важный момент упорядочивания и законом определены размеры зарплат, без поднятия заработной платы", - подчеркнул спикер.

Парубий выразил надежду, что народные депутаты его поддержат.

Как известно, Верховная Рада проголосовала за увеличение должностных окладов народных депутатов.

Соответствующая норма содержится в принятом Радой проекте постановления №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Планировалось, что заработная плата народного депутата составит 25 "минималок" и будет равна 36 тысяч 250 гривен.

Валентина Романенко, УП