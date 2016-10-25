Киевлян просят закрыть окна и не ходить под тополями из-за ветра

В Киеве в среду, 26 октября, ночью и утром ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, дождь, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2°, днем - 2-4° тепла.

В Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды советуют плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Во время нахождения на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии, избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и других чрезвычайных происшествиях немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Интерфакс-Украина