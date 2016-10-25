Киевлян просят закрыть окна и не ходить под тополями из-за ветра

00
0
Вторник, 25 октября 2016, 20:33

В Киеве в среду, 26 октября, ночью и утром ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, дождь, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2°, днем - 2-4° тепла.

В Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды советуют плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Во время нахождения на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии, избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и других чрезвычайных происшествиях немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Интерфакс-Украина

Темы: погода Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Синоптики прогнозируют снег в среду в Киеве 24 октября 2016, 13:21
Спасатели советуют не ходить под деревьями и билбордами в понедельник 24 октября 2016, 09:39
На выходные синоптики обещают потепление 19 октября 2016, 10:04
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Троян: Германия предоставит информацию об убийстве Шеремета
Начальник колонии, где сидела Тимошенко, застрелился – источник
Суд отстранил Федорука от должности мэра Бучи
Парубий: зарплаты депутатов увеличены не будут
Все новости
Онлайн-безопасность

Amnesty International назвала наиболее защищенные мессенджеры

Акция

Месяц фиолетового ногтя. В соцсетях детей призывают не молчать о насилии в семье