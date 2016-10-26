Представитель Трампа утверждает, что тот поддерживает Украину, а не РФ

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Среда, 26 октября 2016, 08:26

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп занимает позицию поддержки Украины и не одобряет российской агрессии на востоке Европы.

Об этом рассказал в Вашингтоне представитель Трампа, экс-губернатор штата Мэриленд Роберт Эрлих, передает Укринформ.

"По отношению к Украине, он (Трамп - ред.) официально заявлял, что занимает позицию поддержки", - отметил представитель кандидата.

Он привел высказывание Трампа, который назвал "очень крепким" союз между Украиной и США. "Что касается российской агрессии, все варианты находятся на столе", - отметил Эрлих.

Вместе с тем он не стал называть конкретных обязательств, которые, по мнению кампании Трампа, мог бы взять новый президент США в контексте американо-украинских двусторонних отношений. Он также не сказал, какую позицию занимает кандидат в вопросе предоставления Украине летального оружия.

Комментируя инцидент с исключением пункта о летальной помощи для Украины из политической платформы кампании во время партийного съезда в Кливленде, Эрлих пытался быть дипломатичным. Он, в частности, отметил, что "основные заявления президентской платформы соответствуют главной позиции Соединенных Штатов".

Кроме того, представитель Трампа отметил, что негативный фон вокруг его компании делается высказываниями, "вырванными из контекста". В этой связи он привел несколько примеров.

Один из них - о том, что если бы США имели лучшие отношения с Владимиром Путиным и Россией, это было бы хорошо для всего мира.

"Мы должны доказать Путину, что это будет новый президент Соединенных Штатов. Он (кандидат от республиканцев - ред.) относится к отношениям серьезно, и на российскую агрессию никто не будет закрывать глаза", - подчеркнул Эрлих.

Еще один пример касался Североатлантического альянса. "Трамп никогда не говорил, что Соединенные Штаты покинут НАТО, что США откажутся от миссии Альянса", - отметил представитель кандидата. Он пояснил: речь идет о том, что сейчас пришло время каждому члену НАТО платить свою долю, а также, что Альянс должен переосмыслить современные опасности, в которые уже не входит противостояние в холодной войне.

"Я думаю, что большая часть американской публики согласна с этими заявлениями", - отметил политик.

Темы: США
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IP: 95.133.197.---Sonya Polevaya26.10.2016 10:06
Как бы не пытались представить Трампа в лучшем свете его представители, вряд ли это сильно поможет Трампу выглядеть лучше, чем он сам себя показывает. Часто ведет себя как клоун, который не особо заморачивается своими высказываниями. Очень часто он допускает очень хамские высказывания, причем не только в адрес женщин. А то, как он себе представляет международные отношения вообще не лезет ни в какие ворота. И вообще Трамп создал о себе впечатление человека, который просто не в состоянии ни по своим знаниям в частности ни по своему уровню умственного развития в целом быть президентом такой сильной страны как США, которая оказывает такое значительное влияние на жизнь всей планеты. И как раз, если, не дай Бог, американцы сойдут с ума и выберут его президентом, то это и может привести к третьей мировой войне, причем полномасштабной.
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