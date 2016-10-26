Представитель Трампа утверждает, что тот поддерживает Украину, а не РФ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп занимает позицию поддержки Украины и не одобряет российской агрессии на востоке Европы.

Об этом рассказал в Вашингтоне представитель Трампа, экс-губернатор штата Мэриленд Роберт Эрлих, передает Укринформ.

"По отношению к Украине, он (Трамп - ред.) официально заявлял, что занимает позицию поддержки", - отметил представитель кандидата.

Он привел высказывание Трампа, который назвал "очень крепким" союз между Украиной и США. "Что касается российской агрессии, все варианты находятся на столе", - отметил Эрлих.

Вместе с тем он не стал называть конкретных обязательств, которые, по мнению кампании Трампа, мог бы взять новый президент США в контексте американо-украинских двусторонних отношений. Он также не сказал, какую позицию занимает кандидат в вопросе предоставления Украине летального оружия.

Комментируя инцидент с исключением пункта о летальной помощи для Украины из политической платформы кампании во время партийного съезда в Кливленде, Эрлих пытался быть дипломатичным. Он, в частности, отметил, что "основные заявления президентской платформы соответствуют главной позиции Соединенных Штатов".

Кроме того, представитель Трампа отметил, что негативный фон вокруг его компании делается высказываниями, "вырванными из контекста". В этой связи он привел несколько примеров.

Один из них - о том, что если бы США имели лучшие отношения с Владимиром Путиным и Россией, это было бы хорошо для всего мира.

"Мы должны доказать Путину, что это будет новый президент Соединенных Штатов. Он (кандидат от республиканцев - ред.) относится к отношениям серьезно, и на российскую агрессию никто не будет закрывать глаза", - подчеркнул Эрлих.

Еще один пример касался Североатлантического альянса. "Трамп никогда не говорил, что Соединенные Штаты покинут НАТО, что США откажутся от миссии Альянса", - отметил представитель кандидата. Он пояснил: речь идет о том, что сейчас пришло время каждому члену НАТО платить свою долю, а также, что Альянс должен переосмыслить современные опасности, в которые уже не входит противостояние в холодной войне.

"Я думаю, что большая часть американской публики согласна с этими заявлениями", - отметил политик.