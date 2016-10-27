В Раде появилось постановление о переименовании Северодонецка

В Верховной Раде зарегистрировано постановление о переименовании города Северодонецк (укр. Сєвєродонецьк) Луганской области в Сіверськодонецьк.

Документ был зарегистрирован в четверг. Авторами стали 12 депутатов из разных фракций.

Согласно пояснительной записке, целью переименования является приведение названия города в соответствие с правилами украинского правописания.

Также авторы напоминают, что согласно правил написания украинских географических названий на картах и в других изданиях, утвержденных приказом Министерства аграрной политики 29 июля 2014 года № 282, "географические названия русского происхождения не переводятся, а передаются на украинском языке по нормам и правилам украинского правописания".

Они также назначили, что, учитывая это, в общественном обсуждении переименования города нет необходимости.

Олег Шанковский, УП