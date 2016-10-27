У Раді з'явилась постанова про перейменування Сєвєродонецька

У Верховній Раді зареєстрована постанова про перейменування міста Сєвєродонецьк Луганської області на Сіверськодонецьк.

Документ був зареєстрований у четвер. Авторами стали 12 депутатів з різних фракцій.

Згідно з пояснювальною запискою, метою перейменування є приведення назви міста у відповідність до правил українського правопису.

Також автори нагадують, що відповідно до правил написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях, затверджених наказом Міністерства аграрної політики 29 липня 2014 року № 282, "географічні назви російського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису".

Вони також зазначили, що, з огляду на це, в громадському обговоренні перейменування міста немає необхідності.

Олег Шанковський, УП