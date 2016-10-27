Поезд с бойцами АТО на пути к Полтаве забросали камнями

Поезд "Хюндай", в котором ехали бойцы АТО, на пути к Полтаве забросали камнями хулиганы.

Такую предварительную версию происшествия, которое произошло 26 октября на границе Харьковской и Полтавской областей, озвучили "Украинской правде" в пресс-службе "Укрзализныци".

Ранее волонтер Ольга Решетилова написала в Facebook, что в 7 вагоне поезда треснуло окно, и предположила: "По вагону стреляли с улицы".

По словам Решетиловой, ребята из "Донбасса-Украина" предположили, что стреляли калибром 5.45 – по 4-му и 7-му вагонам. Но она сомневается, потому что "пули не видела".

Волонтер также добавила, что охрана поезда и персонал пообещали сообщить в полицию.

В "Укрзализныци" сказали, что еще "будет разбирательство", но пока предполагают, что "хулиганы забросали поезд камнями".

В пресс-службе отметили, что это – не единственный случай, такие происшествия активизируются во время каникул у школьников.

Алена Рощенко, УП